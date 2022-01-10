Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис - Касым-Жомарт Токаев

    10 Января 2022, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сессия ОДКБ началась с минуты молчания. Почтили минутой молчания память погибших в трагических событиях в стране.

    «Проведение нашего внеочередного саммита связано с чрезвычайным событиями. За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом», - сказал в своем слове Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства поблагодарил текущего председателя Н. Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов.

    Также особые слова благодарности Касым-Жомарт Токаев выразил Президенту РФ Владимиру Путину.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОДКБ Президент Казахстана ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду