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За несанкционированную торговлю наказывают жителей СКО

1 Августа 2018 11:35 200
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За несанкционированную торговлю наказывают жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские полицейские совместно с сотрудниками горакимата проводят рейды по профилактике нарушений правил благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента внутренних дел, стражи порядка обращают внимание на места стихийной торговли, необорудованные фасады, заросшую территорию и горы мусора у домов.

И.о. начальника местной полицейской службы Арыстан Султангазиев говорит, проверяют и физических, и юридических лиц. С начала года выявили свыше 5,8 тыс нарушений правил благоустройства. В таких случаях предусмотрено предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП.

«По отдельному плану работают полицейские в частном секторе. Мусор, складирование разного вида отходов, горы шлака и золы - не редкость. Житель района Копай уже не первый месяц собирает возле дома разнообразные хлам и мусор. Полицейские выписывают предупреждения», - рассказали в пресс-службе.

Всего в отношении владельцев предприятий, не следящих за своими фасадами, благоустройством прилегающей территории, было оформлено 17 протоколов.

Что касается мест стихийной торговли, то здесь картина и вовсе неприглядная. Облюбованные углы для продажи молочной и дачной продукции торговцы не хотят покидать, избегая организованной торговли на рынках.

С начала года полицейские выявили более 1,1 тысяч фактов торговли в неустановленных местах. После профилактической беседы с торговцами полицейские выдают им предупреждения. Еще одно предусмотренное законом наказание - штраф в 5 МРП.

 


За несанкционированную торговлю наказывают жителей СКО

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Экономика,
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Автор:

Олеся Жуковень

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