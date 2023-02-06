Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    За неповиновение полицейским наказали 36 жителей СКО

    6 Февраля 2023, 22:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года зарегистрировали 36 фактов неповиновения законным требованиям представителей власти. Почти все нарушители были в состоянии опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (103,5 тысячи тенге) либо административного ареста на срок до 15 суток.

    Последний случай зарегистрировали в конце января. Владелец съемной квартиры по жалобам соседей предложил постояльцу съехать. Однако 30-летний мужчина решил, что его права нарушают, и сам позвонил в полицию. Когда прибыл участковый, арендатор был нетрезвым. На предложение пройти освидетельствование отреагировал настолько агрессивно, что полицейскому пришлось применить спецсредства.

    Ответственность мужчина понесет по двум статьям: за неповиновение представителю власти и за загрязнение мест общего пользования. Во время разговора с полицейским нарушитель выбросил в окно окурок.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
    Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
    Полицейские собирали поборы с продавцов рынка «Алтын орда» - Антикор
    Вторая авария произошла на одном и том же водопроводе в Петропавловске
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров