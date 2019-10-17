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    За неосвоение госсредств будут штрафовать в Казахстане

    17 Октября 2019, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Администраторов программ будут штрафовать за неосвоение средств. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас мы вносим изменения в Кодекс об административных правонарушениях, вносим соответствующие поправки, которые будут предусматривать именно ответственность в виде штрафа первого руководителя администратора бюджетных программ. Денежный штраф будет достаточно ощутимый, он будет стимулировать к тому, чтобы повысить качество и эффективность освоения средств», - сказал Алихан Смаилов.

    Ранее заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов озвучил цифры неосвоения госбюджета. Было отмечено, что не исполнено 14,3 млрд тенге. Из них экономия - 5,7 млрд тенге. Не освоено 8,6 млрд тенге. Это в 5 раз меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. Наибольшее неосвоение сложилось у следующих администраторов: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов - 1,5 млрд тенге, Верховный суд - 1,2 млрд тенге, Министерство культуры и спорта РК - 992 млн тенге, Министерство торговли и интеграции РК - 947 млн тенге. Основными причинами неосвоения были названы: длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное представление актов выполненных работ, позднее представление в органы казначейства на регистрацию договоров и дополнительных соглашений.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минфин РК
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