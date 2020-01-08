За неочищенные дороги наказаны руководители филиала «КазАвтоЖол» в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области привлечены к ответственности должностные лица регионального филиала ТОО «КазАвтоЖол» за несвоевременную очистку дорог от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

С целью обеспечения безопасности на дорогах и беспрепятственного движения транспортных средств Департамент полиции совместно с местными исполнительными органами, а также представителями ТОО «КазАвтоЖол» ежедневно проводит проверку на автодорогах.

«В ходе проверок автодорог выявлены недостатки. В частности, на обочинах дорог накопилось много снега. За несвоевременную уборку снега в соответствии с государственным стандартом и невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог в зимнее время, а также правил, установленных для обеспечения безопасности дорожного движения, в отношении ответственных лиц ТОО «КазАвтоЖол» составлен административный протокол. Они привлечены к ответственности по статье 631 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РК», – сказала пресс-секретарь областного Департамента полиции.