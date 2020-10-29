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    За некачественный интернет провайдеры будут платить штрафы - Багдат Мусин

    29 Октября 2020, 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос качества интернета в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр ответил на вопрос журналиста о том, почему в столице возникают проблемы с трансляцией пресс-конференций и почему качество интернета у отдельных операторов вынуждает пользователей переходить к «Казахтелекому».

    «По качеству интернета определенных провайдеров или операторов, которые предоставляют услуги. Мы установим параметры качества и те, кто не соблюдает их, будут платить штрафы. Штраф не будет, как сейчас, в 100 МРП, они будут увеличены в несколько раз», - отметил министр.

    В ходе брифинга он извинился за неудобства в связи с качеством интернета.

    «Конечно, мы понимаем, что есть определенные проблемы во всех городах. В частности, по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту утвердили дорожные карты, где акимат нам помогает находить частных партнеров, устанавливать антенно-мачтовые сооружения, на которых установим базовые станции. Мы со своей стороны регулируем по радиочастотам, соответствующая работа проводится. Извиняемся, если где-то реально мы предоставили неудобства», - заключил Багдат Мусин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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