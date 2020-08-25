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За неделю 108 человек скончались от коронавируса в Казахстане

25 Августа 2020 17:00
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За неделю 108 человек скончались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 108 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 17 по 23 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан - 16

город Алматы - 32

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 6

Алматинская область - 2

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 17

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 8

Карагандинская область - 5

Костанайская область - 1

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 6

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1523 случая с летальным исходом.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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