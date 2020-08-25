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За неделю 108 человек скончались от коронавируса в Казахстане
25 Августа 2020 17:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 108 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 17 по 23 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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город Нур-Султан - 16
город Алматы - 32
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 6
Алматинская область - 2
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 17
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 8
Карагандинская область - 5
Костанайская область - 1
Кызылординская область - 1
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 6
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1523 случая с летальным исходом.
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