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    За найденные уязвимости в безопасности сервисов можно получить вознаграждение в РК

    13 Апреля 2021, 18:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественными организациями при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запущен пилотный проект площадки BugBounty, которая предоставляет возможность сообщать и отправлять отчеты о найденных уязвимостях в безопасности сервисов и приложений за вознаграждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внедряется механизм общественного контроля по информационной безопасности на объектах информатизации BugBounty. Происходит развитие потенциала, который могут оказать независимые исследователи в сфере информационной безопасности Казахстана в целом. На данный момент зарегистрировано 275 участников-исследователей. В период с декабря 2020 года по настоящее время получено 172 отчета с сообщениями об уязвимостях. Произведены выплаты по 11 отчетам на сумму 1 млн тенге», - сообщил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

    В свою очередь директор ТОО «WebTotem» Олжас Сатиев отметил, что программы BugBounty существуют во многих организациях - mail.ru, Yandex. GOOGLE, UBER.

    «Если какой-то исследователь, этичный хакер нашел уязвимость, то он может ее сдать и получить денежное вознаграждение. В Казахстане мы запустили уникальную программу, такой во всем мире нет, граждане Казахстана и не только могут сообщить об уязвимости во всех государственных системах», - отметил Олжас Сатиев.

    Он добавил, что подобная система для работы с банками отрабатывается совместно и с Нацбанком.

    «Сейчас уже многие этичные хакеры по Казахстану уже сдали какие-то уязвимости в критично важной инфраструктуре, в банках, где-то есть утечки персональных данных, были уязвимости электронного правительства. Другой вопрос, надо организовать процесс защиты», - уточнил Олжас Сатиев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Безопасность Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество
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