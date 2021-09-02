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    За нарушения правил безопасности работы на стройобъектах приостановят в Нур-Султане

    2 Сентября 2021, 21:00

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие меры принимаются по снижению производственного травматизма на стройобъектах, передает МИА «Казинформ».

    «На предприятиях города, особенно на строительных объектах необходимо неуклонно соблюдать все правила безопасности. Так как от этого зависит человеческая жизнь, репутация самих компаний. В целях снижения производственного травматизма принимается ряд системных мер. Сегодня на заседании комиссии по соцпартнертству и регулированию трудовых отношений рассмотрели актуальные вопросы.

    Таким образом, совместно с профсоюзом и конфедерацией работников дополнительно усиливаем работу с предприятиями по соблюдению правил безопасности на объектах. В случае выявления нарушений, работы на строительных объектах будут остановлены. До тех пор – пока не обеспечат на объектах безопасность своих работников.

    Помимо этого дополнительно усиливаем мониторинг строительных объектов на соблюдение мер безопасности, продолжатся выезды на предприятия в целях разъяснения прав и обязанностей сторон трудовой деятельности. Также департаменту госдоходов необходимо держать на контроле вопросы выплаты работодателями обязательных пенсионных взносов и соцотчислений, решить вопросы выплат крупными задолжниками и др.», - написал аким столицы.

    Фото: Александр Куприенко

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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