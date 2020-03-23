За нарушение режима ЧП к ответственности уже привлечено 14 человек - прокуратура Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматы предупреждает об ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Алматы с 19 марта 2020 года введен режим карантина с установлением ряда мер и временных ограничений, невыполнение которых влечет административную ответственность (статья 476 КоАП – штраф 10 МРП либо арест до 15 суток).

В целях выявления и пресечения фактов реализации (спекуляции) товаров первой необходимости по завышенной стоимости, нарушений трудовых прав и условий чрезвычайного положения и карантина, действует мобильная группа (тел:+7701-172-27-07,+7-701-755-06-99) из числа сотрудников прокуратуры, акимата, департаментов полиции и экономических расследовании Алматы.

«За нарушение режима чрезвычайного положения к ответственности уже привлечено 14 лиц. Отдельные недобросовестные предприниматели, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан, продолжают работать в штатном режиме», - сообщили в прокуратуре.

Так, 21 марта 2020 года решением Специализированного межрайонного административного суда г.Алматы к административной ответственности в виде штрафа привлечена руководитель ТОО «Arai Cash» гр.А (собственник Торгового дома «Восход») по ст.476 КоАП РК.

Несмотря на принятые меры, торговый дом «Восход» на следующий день вновь продолжал функционировать. В этой связи, руководитель данного товарищества гр.А решением суда подвергнута административному аресту сроком на 5 суток.

«Уважаемые граждане, в целях обеспечения безопасности населения, прокуратура города Алматы призывает к соблюдению условий карантина. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования представителей власти и оказывать им содействие в профилактике инфекции», - добавили в ведомстве.

Отметим, в связи с пандемией коронавируса Президентом Республики Казахстан подписан Указ о введении чрезвычайного положения на всей территории страны с 16 марта до 15 апреля 2020 года.

На сегодня в стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 32 случая, Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.