За нарушение карантина арестовали 39 человек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы арестовали 39 человек за нарушение карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с пандемией коронавируса в городе Алматы введен режим чрезвычайного положения и карантина. Мобильная группа (из числа сотрудников прокуратуры, акимата, департаментов полиции, государственных доходов и экономических расследований г. Алматы) продолжает выявлять и пресекать факты реализации (спекуляции) товаров первой необходимости по завышенной стоимости, а также нарушений условий чрезвычайного положения и карантина», - сообщили в прокуратуре Алматы.

Выявлены 9 фактов реализации медицинских масок по завышенным ценам, без документов на осуществление предпринимательской деятельности. Изъято более 4 млн масок, которые переданы в управление общественного здоровья Алматы (Антикоррупционная служба Алматы – 2 млн единиц, ДЭР по Алматы – 2,1 млн единиц).

Идет досудебное расследование по части первой статьи «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность» УК РК.

Кроме того, за нарушения режима карантина к административной ответственности привлечены 84 лица, из них 39 арестов (73 пересечение границы и 11 субъектов предпринимательства).

К примеру, 23 марта 2020 года за незаконное пересечение границы карантинной зоны в пешем порядке постановлением Специализированного межрайонного административного суда Алматы гражданин П. подвергнут административному аресту сроком на двое суток (статья 476 КоАП РК).

«Если Вам стало известно о фактах нарушения режима чрезвычайного положения, просим сообщить мобильной группе по номеру +7 701-172-27-07, +7-701-755-06-99 или обратиться по адресу: город Алматы, проспект Желтоқсан 189, телефон дежурного прокурора: +7 (727) 265-03-03», - обратились к горожанам в надзорном органе.