За наезд на пешеходов арестован водитель «Kia» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За наезд на пешеходов арестован водитель «Kia» в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Как сообщалось, 22-летний водитель автомашины марки «Kia», следуя по улице Уалиханова выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной марки «Лада».

В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Водитель «Kia» водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана.