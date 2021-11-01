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    За наезд на пешеходов арестован водитель «Kia» в Нур-Султане

    1 Ноября 2021, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За наезд на пешеходов арестован водитель «Kia» в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Как сообщалось, 22-летний водитель автомашины марки «Kia», следуя по улице Уалиханова выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной марки «Лада».

    В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК.

    Водитель «Kia» водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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