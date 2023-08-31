За мусор в пойме Иртыша наказали бизнесмена в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За три дня предприниматель должен очистить участок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Оставленный на особо охраняемой природной территории мусор возмутил павлодарцев. Одна из жительниц областного центра записала видео и выложила его в социальные сети. На кадрах видно, что среди деревьев в пойме Иртыша разбросаны мешки с отходами, бутылки и пластик. По словам автора ролика, мусор не вывозит владелец пляжа.

Публикация заинтересовала инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Специалисты обследовали территорию вместе с природоохранной полицией и представителями отдела земельных отношений.

«Сведения, указанные в видео, подтвердились – засорение особо охраняемой природной территории, – заявили в инспекции. – Нарушителя привлекли к административной ответственности по четвертой части статьи 372 КоАП РК – «Уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда».

Предпринимателю предъявили иск о возмещении нанесенного ущерба. Он должен устранить нарушения в течение трех дней. Инспекторы проследят за исполнением.