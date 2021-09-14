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    За мошенничество с «госсубсидиями» осудили жительницу Туркестанской области

    14 Сентября 2021, 10:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К ограничению свободы приговорили аферистку, задержанную полицейскими Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    Ранее в дежурную часть Мактааральского РОП с заявлением обратились сразу две местные жительницы, ставшие жертвами мошенничества.

    Со слов потерпевших, в феврале 2020 года малознакомая женщина, войдя в доверие, обещала им помощь в получении безвозмездных госсубсидий в размере 580 тысяч тенге. Доверившись аферистке, одна из них отдала 30 тысяч тенге, а другая сельчанка - 120 тысяч тенге. Однако после получения денег мошенница так и не выполнила своих обещаний. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

    На раскрытие преступления ориентировали следственно-оперативную группу опытных сотрудников полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой и доставили ее в районный отдел для дальнейшего разбирательства.

    Следствием установлено, что аферистка потратила полученные путем мошенничества деньги на собственные нужды. После завершения досудебного расследования собранные материалы направили в Мактааральский районный суд для принятия законного решения.

    На сегодняшний день постановлением суда подсудимую признали виновной по указанной статье и назначили три года ограничения свободы.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять малознакомым людям в надежде получить какие-либо материальные выгоды. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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    Туркестанская область Судебный процесс Криминал
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