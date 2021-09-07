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    За мошенничество религиозные объединения будут привлекать к ответственности согласно закону РК

    7 Сентября 2021, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если человек либо религиозное объединение нарушает закон, если есть факты мошенничества, то они будут привлечены к ответственности согласно решению суда. Об этом рассказал Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существуют религиозные организации, чья философия, действия направлены на присваивание имущества граждан себе. Скажите, у вас проводится какая-то дополнительная работа по ограничению прав подобных организаций на имущество наших граждан?» - спросил представитель СМИ.

    Ержан Нукежанов ответил, что, если они работают в рамках казахстанского закона, то есть никаких вопросов к ним не может быть.

    «Но, если нарушается, это вопросы уже к правоохранительным органам. Они согласно закону будут привлечены к ответственности», - пояснил глава Комитета.

    Журналист уточнил, проводится ли какая-то работа по дополнению статьи по мошенничеству (Уголовный кодекс РК), запрещающий религиозным объединениям претендовать на это имущество.

    «Еще раз подчеркну, что мы светское государство. У нас нет отдельных законов, исходя из религии. То есть, если человек нарушает закон либо религиозное объединение, как вы сказали, есть факты мошенничества, будут привлечены согласно решению суда. Я подоплеку вопроса понял. Есть такие моменты, но это все решается – закон превыше всего. А отдельно мы не предусматриваем. Разъяснение по работе с религиозными объединениями ведутся, но это в рамках закона», - добавил спикер.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Религия Другие государственные органы МИОР
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