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    За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова

    20 Ноября 2022, 19:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские ветераны стали активными участниками голосования на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    На избирательном участке №49, расположенном в таразской средней школе №18, проголосовала ветеран, активная общественница города Тараза Наталья Гончарова.

    «Сегодня я сделала свой выбор, - поделилась впечатлениями старожил города Тараза. - За мир, за дружбу, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан. Сегодня в Таразе с утра яркое солнышко, чистое небо. Вот за то, чтобы всегда было безоблачное небо и яркое солнце, чтобы процветал наш Казахстан, я сегодня и проголосовала. Мы голосуем за будущее нашей страны, и отрадно, что на избирательных участках сегодня много и ветеранов, и молодежи. Молодые люди как граждане Казахстана ответственно отнеслись к выборам Президента, к выборам своего будущего на многие годы вперед».

    Как сообщили в избирательной комиссии по Жамбылской области, в 7:00 утра в регионе приступили к голосованию на 493 избирательных участках, участвуют в выборах 716 610 избирателей. Всего в регионе проживает 1,2 млн жителей.

    В Таразе действуют 125 территориальных избирательных участков, участвуют 255 тыс. избирателей. Население областного центра составляет 408 200 жителей.

    Напомним, явка избирателей по республике к 18:00 составила на выборах Президента РК 67,85%. По Жамбылской области – 77,27%.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Президентские выборы - 2022
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