За места в парламенте Кыргызстана будут бороться 15 партий

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - КАБАР - За места в парламенте Кыргызстана будут бороться 15 партий. Это окончательный список партий, пожелавших участвовать в выборах в Жогорку Кенеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Список:

1. «Ата-Мекен»

2. «Бир-Бол»

3. «Биримдик»

4. «Замандаш»

5. «Кыргызстан»

6. «Мекеним Кыргызстан»

7. «Мекеним Ынтымагы»

8. «Мекенчил»

9. «Ордо»

10. Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»

11. «Республика»

12. «Реформа»

13. «Социал-Демократы»

14. «Чон Казат»

15. «Ыйман Нуру».

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш состоятся 4 октября.