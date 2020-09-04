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    За места в парламенте Кыргызстана будут бороться 15 партий

    4 Сентября 2020, 12:30

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - КАБАР - За места в парламенте Кыргызстана будут бороться 15 партий. Это окончательный список партий, пожелавших участвовать в выборах в Жогорку Кенеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Список:

    1. «Ата-Мекен»

    2. «Бир-Бол»

    3. «Биримдик»

    4. «Замандаш»

    5. «Кыргызстан»

    6. «Мекеним Кыргызстан»

    7. «Мекеним Ынтымагы»

    8. «Мекенчил»

    9. «Ордо»

    10. Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»

    11. «Республика»

    12. «Реформа»

    13. «Социал-Демократы»

    14. «Чон Казат»

    15. «Ыйман Нуру».

    Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш состоятся 4 октября.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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