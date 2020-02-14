За ложное сообщение о бомбе в здании ЦОНа осудили жителя Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – К двум годам ограничения свободы приговорил Усть-Каменогорский городской суд №2 мужчину за ложное сообщение о заложенной в здании центра обслуживания населения бомбе, передает МИА «Казинформ».

30 мая прошлого года 39-летний житель города позвонил на канал 102 и сообщил о том, что в ЦОНе по адресу: улица Казахстан, 159/4 установлено взрывное устройство. Информация оказалась ложной. Меж тем государству был причинен материальный ущерб в размере 75 439 тенге.

Стражи порядка сразу же задержали подозреваемого и начали досудебное расследование. Позже дело дошло до суда.

«Обвиняемый признан виновным по статье 273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и осужден на два года ограничения свободы», – сообщили в пресс-службе городского суда №2.