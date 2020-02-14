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    За ложное сообщение о бомбе в здании ЦОНа осудили жителя Усть-Каменогорска

    14 Февраля 2020, 02:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – К двум годам ограничения свободы приговорил Усть-Каменогорский городской суд №2 мужчину за ложное сообщение о заложенной в здании центра обслуживания населения бомбе, передает МИА «Казинформ».

    30 мая прошлого года 39-летний житель города позвонил на канал 102 и сообщил о том, что в ЦОНе по адресу: улица Казахстан, 159/4 установлено взрывное устройство. Информация оказалась ложной. Меж тем государству был причинен материальный ущерб в размере 75 439 тенге.

    Стражи порядка сразу же задержали подозреваемого и начали досудебное расследование. Позже дело дошло до суда.

    «Обвиняемый признан виновным по статье 273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и осужден на два года ограничения свободы», – сообщили в пресс-службе городского суда №2.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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