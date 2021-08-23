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    За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд

    23 Августа 2021, 00:54

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За украденную копченую рыбу житель Павлодарской области попал под суд, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Житель одного из сел района, находясь в торговом зале, украл с прилавка пять копченых рыб, с которыми ушел из магазина.

    Материальный ущерб составил 3300 тенге.

    «В ходе судебного заседания от потерпевшего поступило заявление о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением с подсудимым», – уточнили в райсуде.

    Воришка полностью возместил материальный ущерб хозяину магазина и был освобождён от уголовной ответственности.

    Постановление суда вступило в законную силу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Суды Судебный процесс МВД РК Регионы Казахстана Общество
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