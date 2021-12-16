За каждой нашей цифрой стоят здоровье и жизни людей – Болат Токежанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости в сфере здравоохранения страны произошли громадные преобразования. Одна из знаковых реформ – внедрение системы обязательного социального медицинского страхования. О том, как работает система спустя почти два года и как пандемия сказалась на ее запуске, рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов.

– Болат Турганович, в этом году наша страна празднует юбилей Независимости. По такому хорошему поводу можно подвести некоторые итоги внедрения ОСМС. Что бы Вы хотели отметить в работе Фонда медстрахования?

– В первую очередь я бы хотел отметить значительное увеличение финансирования медицинской помощи за счет внедрения ОСМС. Если раньше на здравоохранение выделялось около 1 трлн тенге, то в 2020 году, после запуска ОСМС, объем финансирования вырос до 1,7 трлн тенге. В этом году мы говорим уже о бюджете в 2,2 трлн тенге на оплату медицинских услуг населению, включая ГОБМП – 1,4 трлн тенге, ОСМС – 730 млрд тенге.

Рост финансирования позволяет увеличить объемы оказываемой помощи, что повышает доступность медицины для каждого казахстанца, независимо от места проживания и размера доходов.

К примеру, количество консультаций и диагностических услуг в поликлиниках увеличилось на 33%. С 2019 года на 213% вырос объем оказанных высокотехнологичных медуслуг. Если еще в 2019 году было проведено 11,2 тыс. сложных операций, то уже 2021 году число хирургических вмешательств и манипуляций составило 35,2 тыс.

Вместе с тем, положительную динамику показывают объемы консультативно-диагностической помощи, среди которых КТ/МРТ, консультации узких специалистов, диагностические и лабораторные исследования. За три года рост объемов КДУ произошел на 437%, а это 19,4 млн услуг в 2019, 78,9 млн услуг в 2020 году и 104,4 млн услуг в 2021 году.

Это все ощутимые результаты реформирования отрасли, внедрения новых подходов в финансировании и закупе медуслуг, которые ощущает на себе каждый житель страны. Ведь за каждой нашей цифрой стоят здоровье и жизни людей.

Следующее направление работы – повышение качества медпомощи. Это сложный показатель, который зависит от нескольких факторов, прежде всего, уровня менеджмента в наших медицинских организациях. Поэтому мы иногда видим существенную разницу в уровне оказания медпомощи между клиниками.

Фонд, являясь закупщиком медуслуг и финансовым оператором, стоит на защите интересов пациента. Поэтому оплата услуг медицинским организациям проводится после проведения мониторинга качества и объема оказанных поставщиком услуг. Этот мониторинг производится на постоянной основе и по результатам применяются меры экономического воздействия. За 11 месяцев экспертами Фонда выявлено 969,1 тыс. дефектов на сумму 23,8 млрд тенге.

Также в этом году Фондом внедрен проактивный мониторинг для профилактики нарушений со стороны поставщиков. Его суть в том, что после первого этапа мониторинга поставщику предоставляется 45 дней на устранение выявленных нарушений. За 11 месяцев нашими экспертами на первом этапе было выявлено 314,5 тыс. потенциальных дефектов на сумму 7 млрд тенге. Из них поставщиками были устранены 181,3 тыс. дефектов на сумму 5 млрд тенге. И после второго этапа были сняты с оплаты 140,7 тыс. дефектов на сумму 2,1 млрд тенге.

Кроме того, при жалобах граждан в Фонд на непредоставление или некорректное оказание услуги также назначается внеплановый мониторинг по этому случаю.

– А люди часто обращаются в Фонд? Как Вы считаете, люди видят в этом эффективность?

– Думаю, значительный рост обращений в Фонд говорит о том, что люди стали доверять системе. Они видят результат этих обращений. Получив помощь однажды и решив вопрос в свою пользу, пациент понимает, что система работает, что Фонд заинтересован в том, чтобы человек получил необходимую медицинскую помощь, причем в надлежащем виде.

С января по ноябрь мы получили по имеющимся каналам связи (это контакт-центр 1406, @Saqtandyry-bot в Telegram, мобильное приложение Qoldau 24/7 и официальный сайт Фонда Fms.kz) более 825,4 тыс. обращений. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 720 тыс. обращений. Количество жалоб в этом году выросло в 2 раза – до 15,2 тыс., тогда как в прошлом мы получили 7,8 тыс. жалоб. И это как раз говорит о том, что люди стали добиваться защиты своих интересов, стали звонить и писать в Фонд, зная, что здесь им помогут. Чаще всего жалобы касаются длительного ожидания консультаций узких специалистов и диагностических процедур, направления на услуги в платной форме, тогда как они положены по ОСМС в рамках взноса плательщика. Бывают обращения по поводу отказа в выдаче направления на анализы, некорректного отношения к пациенту. Получив вопрос, специалисты Фонда вникают в ситуацию, связываются с медицинской организацией, ищут способ решить вопрос в пользу пациента.

– В Послании Президент уделил по традиции отдельно внимание системе здравоохранения. Было отмечено, что сфера медицины нуждается в объемном финансировании, в частности, для улучшения инфраструктуры, решения вопроса дефицита кадров, лекарственного обеспечения. Вы уже рассказали об увеличения объема финансирования. Какие из этих вопросов удалось решить в здравоохранении?

– Да, я уже отметил выше, с ростом объема финансирования удалось увеличить объемы оказанных медицинских услуг. Оплачивая взносы и сохраняя статус застрахованного, пациент имеет возможность получить дорогостоящие услуги. К примеру, операция по имплантации электромагнитного слухового аппарата с применением высокотехнологичных услуг стоит свыше 6 млн тенге, эти средства за застрахованного пациента поступают в адрес медорганизации за счет ОСМС. Проводится множество сложнейших хирургических операций, где применяются медицинские инновации, за которые пациент фактически не платит. За 11 месяцев из стационаров страны выписано 16,9 тыс. пациентов, пролеченных с помощью высокотехнологичных медицинских услуг. Стоимость данного лечения составила более 44,2 млрд тенге. Из них в рамках ОСМС пролечены – более 16,4 тыс. человек.

Также хочу отметить, что внедрение ОСМС позволило значительно увеличить лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне. Если раньше перечень заболеваний, при которых пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами, составлял 45 нозологий, то сейчас он увеличен до 138.

Что касается обеспечения доступности медпомощи и улучшения инфраструктуры в регионах, обеспечения кадрами, то эти вопросы находятся больше в компетенции местных властей. Однако Фонд ведет анализ по регионам. Проводятся региональные штабы с участием филиалов и акимов областей, где эти вопросы обсуждаются, и Фонд дает свои рекомендации.

– Как пандемия повлияла на работу медицинских организаций и оказание плановой медпомощи ?

– Да, пандемия внесла изменения в работу всех сфер деятельности, а на здравоохранение и вовсе обрушилась мощнейшая нагрузка. В связи с чем запуск системы ОСМС проходил в сложных условиях. В период борьбы с коронавирусной инфекцией в 2020 году деятельность субъектов здравоохранения была перепрофилирована, плановая госпитализация приостанавливалась, а некоторые субъекты здравоохранения осуществляли свою деятельность с определенными ограничениями. Чтобы помочь медицинским организациям закрыть образовавшуюся кредиторскую задолженность и обеспечить нормальное функционирование, восстановив непрерывную деятельность, нами в оперативном порядке внесены предложения в Министерство здравоохранения по внесению изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты РК были. Благодаря этим мерам удалось увеличить размер аванса в адрес медорганизаций с 30% до 50%, приостановить применение штрафов по некоторым видам дефектов, оплачивать ПЦР-исследования и выезды мобильных бригад за счет ОСМС и многое другое.

Также Фонд своевременно и в полном размере осуществлял функции оператора по выплате надбавок медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Всего за 2020 и 2021 год было выплачено 277,6 млрд тенге.

Плановое лечение и проведение скрининговых исследований сейчас полностью восстановлено. Более того, эти виды медицинской помощи значительно выросли в объемах. За 11 месяцев в стационарах страны пролечено более 1 млн пациентов на сумму 298,3 млрд тенге. Показатель вырос в этом году по сравнению с 2020годом на 3,7 %, а по сравнению с 2019-м – на 27,8%.

Что касается скринингов, то в этом году они проведены уже на сумму 5,69 млрд тенге. Тогда как двумя годами ранее – всего 3,7 млрд тенге.

– Система ОСМС работает почти два года. Как сейчас население воспринимает реформу?

– Да, все-таки граждане уже видят результат проводимой работы. Особенно те, кто периодически обращается в поликлиники, могут увидеть изменения. Если пару лет назад некоторые услуги были недоступны, то сейчас их можно получить по направлению врача в рамках ОСМС.

Радует, что люди стали сознательнее, более ответственно относятся к своему здоровью, занимаясь плановым лечением и не доводя свое состояние до экстренного. Народ видит, что выгодно платить 2-3 тыс. тенге в качестве взноса и быть застрахованным, получая при этом услуги на сотни и миллионы тенге, без ограничений.

Необходимо отметить, что казахстанская модель медицинского страхования является социально ориентированной – почти за 11 млн граждан из 15 льготных категорий населения взносы платит государство. Эти люди застрахованы бесплатно и могут получать всю необходимую помощь по страховке. Таким образом, системой ОСМС у нас охвачено более 82% населения. Это довольно высокий показатель, присущий странам, где обязательное медицинское страхование работает уже много лет. Однако мы планируем увеличивать охват населения, чтобы как можно больше людей получили доступ к двум пакетам медицинской помощи, когда она необходима.

Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить соотечественником с важным для нашей страны праздником – 30-летним юбилеем Независимости Республики Казахстан! Желаю всем нам крепкого здоровья и благополучия!

-Спасибо за содержательную беседу!