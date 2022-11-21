За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЦИК дает такие предварительные итоги:

Касым-Жомарт Токаев – 81,31% (6 456 392 человека);

Жигули Дайрабаев – 3,42 % (271 641 человек);

Каракат Абден – 2,60% (206 206 человек);

Мейрам Кажыкен – 2,53% (200 907 человек);

Нурлан Ауесбаев – 2,22% (176 116 человек );

Салтанат Турсынбекова – 2,12% (168 731 человек);

Графа «Против всех» – 5,8% (460 484 человек).

«Разрешите озвучить предварительные итоги Президента страны. Общее число граждан РК, согласно уточненным спискам избирателей, составило 11 953 465 человек. Получили избирательные бюллетени 8 300 046, или 69,44%. В день голосования наблюдали за избирательными процедурами свыше 11 тысяч доверенных лиц кандидатов в Президенты РК, 641 наблюдатель иностранных государств и международных организаций, 15,5 тысячи наблюдателей от политических партий, более 30 тысяч - от общественных объединений», - сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров на пресс-конференции.

20 ноября в 21:00 президентские выборы завершились на территории Казахстана.

Ранее были озвучены результаты exit-poll по выборам. Согласно первым данным, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей.



