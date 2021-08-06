За картошку и морковку переживать не стоит - акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Цены на морковь и картофель в Алматы стабилизированы и снижены. Об этом сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Дамир Тазабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на морковь и картофель на сегодняшний день стабилизированы и снижены. Оптовая цена на картофель сегодня составляет 110-120 тенге на рынке «Алтын Орда», в торговых сетях и объектах города средняя цена 150-180 тенге, на морковь аналогичная ситуация. Дефицит в период с мая по сегодняшний день не наблюдается», - сказал он в ходе брифинга в РСК.

Он также добавил, что было кратковременное повышение цен по ряду причин.

«Было кратковременное повышение цен в связи с завершением прошлогоднего урожая и созреванием нового урожая, а также из-за погодных условий и ряда других факторов. Наша отечественная продукция с Кербулакского и Сарыагашского районов не созрела вовремя и из-за этого был скачок цен. На сегодня цены стабильные. Продукция в полном объеме реализуется. Организованы прямые поставки из Алматинской и Туркестанской областей. Поэтому горожанам за картошку и морковку переживать не стоит», - отметил спикер.

Кроме того, с 1 сентября по 1 мая будет реализовываться 22 тысяч тонн овощной продукции, в том числе картофели и моркови.