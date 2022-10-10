За каким лечением приезжают иностранцы в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приезжают ли иностранцы в Казахстан за получением лечения в наших медицинских клиниках? На этот вопрос ответила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на пресс-конференции в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас около 10 клиник, которые имеют международный стандарт JCI , то есть соответствуют международному золотому стандарту по качеству оказания медуслуг. И когда по всему миру пациенты ищут, где эта услуга оказывается, они выходят и на наши клиники», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Министр добавила, что Казахстан часто привлекает иностранных медицинских туристов по формуле «цена - качество».

«Естественно, по привлекательности, по цене к нам приезжают иностранцы и получают лечение. Могу сказать, что до пандемии около пяти тысяч иностранцев приезжало, которые получали кардиохирургическое, нейрохирургическое, стоматологическое лечение и другие операционные вмешательства. Эти клиники государственные», - добавила Ажар Гиният.