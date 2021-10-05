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    За какие нарушения растительную продукцию из других стран не впускают в Казахстан

    5 Октября 2021, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 24 сентября по 1 октября 2021 года государственные инспекторы по карантину растений выявили 72 нарушения при ввозе подкарантинной продукции на территорию Казахстана из других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    При проведении карантинного фитосанитарного контроля был пресечен ввоз следующей подкарантинной продукции, не отвечающей фитосанитарным требованиям: 743 тонны пшеницы, ячменя, картофеля, нута, томатов, огурцов, перца, свеклы, баклажанов, яблок, бананов, сухофруктов, 265 м3 пиломатериалов и 10 479 штук саженцев травянистых растений и корневищ цветочных культур из Российской Федерации; 57,2 тонны яблок, груш, облепихи из Республики Кыргызстан; 10 тонн сушеных абрикосов из Афганистана; 20 тонн кураги из Турции; 0,35 тонны винограда, хурмы, семена дыни, семена люцерны и 10 штук саженцев ели из Узбекистана.

    Лица, допустившие нарушение законодательства в области карантина растений, привлечены к административной ответственности по статье 400 КоАП РК и оштрафованы на сумму 3,8 млн тенге. Основными нарушениями являются отсутствие фитосанитарного сертификата, отсутствие маркировки и непредоставление подкарантинной продукции на вторичный досмотр.

    Кроме того, при ввозе 17 тонн груш и яблок из Кыргызстана был выявлен карантинный для Казахстана объект - восточная плодожорка (Grapholita molesta).

    В ведомстве отметили, что с 1 января 2021 года государственными инспекторами по карантину растений Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК было выявлено 4,9 тысячи нарушений в области карантина растений, в результате наложены административные штрафы на сумму 367,1 млн тенге.

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    Минсельхоз
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