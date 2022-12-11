За изнасилование дочери акмолинец приговорен к 16 годам тюрьмы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 16 лет тюрьмы и 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда – такой приговор прозвучал в отношении 43-летнего жителя Кокшетау, неоднократно насиловавшего свою собственную 17-летнюю дочь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, приговор в отношении 43-летнего жителя Кокшетау, обвиняемого в неоднократном изнасиловании родной дочери, вынесен специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области.

«На момент совершения преступлений девочке было 17 лет. Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт прямо в салоне автомашины. Испуганная девочка побоялась и постеснялась рассказать матери об инциденте, а, оставшись безнаказанным, отец впоследствии еще дважды повторил свои чудовищные действия. Спустя три месяца, в ноябре, девочка рассказала о произошедшем матери, а та, в свою очередь, сообщила в полицию», - пояснили в ведомстве.

Следователи возбудили досудебное производство по ч.3 ст. 120 УК РК («Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней»).

«В рамках расследования правоохранителями были досконально изучены и тщательно проверены показания потерпевшей и подозреваемого, проведены судебно-медицинские и судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведены проверка и уточнение показаний девочки на месте происшествия, депонирование показаний. При этом в ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал частично, однако собранные следователями доказательства полностью доказали его вину в совершении преступлений. Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не усмотрено», - добавили в полиции

Суд приговорил акмолинца к 16 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними с отбыванием наказания в учреждении уголовно – исполнительной системы максимальной безопасности. В пользу пострадавшей осужденный будет обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге.

На данный момент мужчина уже отбывает наказание.