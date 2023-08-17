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    За избиение блогера Асель Аскар мужчину арестовали на 15 суток

    17 Августа 2023, 17:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили административное взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы рассмотрено административное дело в отношении М. по факту мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП).

    «Судом установлено, что в августе текущего года, в фитнес клубе города гражданин М. устроил скандал, выражался нецензурной бранью, проявляя неуважение к присутствующей клиентке А., нарушал общественный порядок и спокойствие граждан.

    В судебном заседании М. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и частично раскаялся в содеянном.

    Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоаП, и на него наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток», - сообщили в пресс-службе суда.

    Постановление суда не вступило в законную силу.

    Ранее блогер Асель Аскар на своей странице в Instagram заявила об избиении в фитнес-клубе. На видео она сообщила, что на нее якобы напал профессиональный борец по греко-римской борьбе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Суды Судебный процесс Общество
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