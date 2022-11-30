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    За хранение психотропных препаратов в Атырау мужчина получил 10 лет колонии

    30 Ноября 2022, 18:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мужчина, хранивший психотропные вещества в особо крупном размере, осужден на 10 лет колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий в сентябре выявило незаконную деятельность уроженца Караганды. У него были обнаружены наркотические психотропные вещества, которые он хранил в целях сбыта.

    Как стало известно, в октябре 2021 года он приехал в г. Атырау. Позже на территории города посредством мессенджера Telegram покупал у неизвестного наркотические и психотропные вещества и распространял их»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.
    При обыске по месту жительства наркоторговца были обнаружены и изъяты упаковочные материалы психотропных веществ, стеклянные флаконы, электронные весы.
    Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области уроженец Караганды признан виновным в совершении уголовного дела по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды МВД РК Борьба с наркотиками
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