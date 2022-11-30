За хранение психотропных препаратов в Атырау мужчина получил 10 лет колонии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мужчина, хранивший психотропные вещества в особо крупном размере, осужден на 10 лет колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий в сентябре выявило незаконную деятельность уроженца Караганды. У него были обнаружены наркотические психотропные вещества, которые он хранил в целях сбыта.

Как стало известно, в октябре 2021 года он приехал в г. Атырау. Позже на территории города посредством мессенджера Telegram покупал у неизвестного наркотические и психотропные вещества и распространял их»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

При обыске по месту жительства наркоторговца были обнаружены и изъяты упаковочные материалы психотропных веществ, стеклянные флаконы, электронные весы.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области уроженец Караганды признан виновным в совершении уголовного дела по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.



