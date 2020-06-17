За хищение денег осуждено руководство «Дворца мира и согласия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За хищение денежных средств в крупном размере осуждены директор ГККП «Дворец мира и согласия»,заместитель директора и руководитель отдела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий выявлена преступная деятельность должностных лиц Государственного коммунального казенного предприятия «Дворец мира и согласия» акимата города Нур-Султан (далее-ГККП), которые в период с октября по декабрь 2017 года совершили хищение денежных средств путём проведения незаконных государственных закупок товаров по явно завышенной стоимости, тем самым причинили ущерб государству в лице ГККП в особо крупном размере.

Так, в ходе следствия установлена аффилированная должностным лицам ГККП компания ТОО «Astana art creative group», которая была оформлена на подставное лицо для участия в государственных закупках.

По результатам досудебного расследования, органом следствия деяния генерального директора ГККП, его заместителя и руководителя отдела квалифицированы по ст. 189 ч.4 п.2, 189 ч.3 п.2 УК РК.

Напоминаем за указанное преступление УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

30 марта 2020 года приговором Есильского районного суда №2 города Нур-Султана директор ГККП осужден на 8 лет лишения свободы, заместитель директора - на 3,6 лет ограничения свободы (его деяния судом квалифицированы на ст.361 ч.4 п.1 УК РК) и руководитель отдела на 7 лет лишения свободы.

15 июня 2020 года аппеляционной инстанцией суда города Нур-Султана приговор в отношении осужденных оставлен без изменений.

Приговор вступил в законную силу.