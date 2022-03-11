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    За хищение бюджетных средств осудили госслужащих в ЗКО

    11 Марта 2022, 18:02

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 399 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Участники уголовного дела: директор филиала АО «Электромонтаж» Сарсенбаев Б.У., и заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства Уральска» Исманов А.Е.

    «Следствие установило, что деньги предназначенные для проведения строительно-монтажных работ на объекте «Электроснабжение жилого района «А» ПДП Уральска были похищены.

    Вина подозреваемых доказана в суде. Заместитель руководителя городского отдела строительства Исманов А.Е. получил 2 года ограничения свободы с дальнейшим лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, предусмотренного статьей 371 части 2 УК РК. А его соучастник гражданин Сарсенбаев Б.У., согласно статье 195 части 4 пункта 2 УК РК – 2 года тюрьмы без лишения права занимать руководящие должности в организациях и коммерческих структурах», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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