За хищение бюджетных 4,7 млн тенге осужден замдиректора предприятия в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследование уголовного дела по ст.189 ч.3 п.1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» в отношении заместителя директора ТОО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

Используя свое служебное положение, он осуществил хищение бюджетных средств в сумме 4,7 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт учебного здания КГКП «Индерский многопрофильный колледж сельского хозяйства».

Вина подозреваемого полностью доказана собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, сумма причиненного ущерба подтверждена Институтом судебной экспертизы Атырауской области.

Приговором Индерского районного суда заместитель директора предприятия признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев.