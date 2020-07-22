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    За хищение бюджетных 4,7 млн тенге осужден замдиректора предприятия  в Атырауской области

    22 Июля 2020, 16:39

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследование уголовного дела по ст.189 ч.3 п.1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» в отношении заместителя директора ТОО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    Используя свое служебное положение, он осуществил хищение бюджетных средств в сумме 4,7 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт учебного здания КГКП «Индерский многопрофильный колледж сельского хозяйства».

    Вина подозреваемого полностью доказана собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, сумма причиненного ущерба подтверждена Институтом судебной экспертизы Атырауской области.

    Приговором Индерского районного суда заместитель директора предприятия признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Суды Минфин РК
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