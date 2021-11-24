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    За хищение 7,3 млн тенге из бюджета ветстанции осуждена бухгалтер в Костанайской области - АФМ РК

    24 Ноября 2021, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одной из ветстанций Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных средств, бухгалтер осуждена на три года лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Хищение бюджетных средств – одно из опасных экономических преступлений. Зачастую, суммы похищенных средств превышают миллионы, а иногда и миллиарды тенге, которые могли бы профинансировать различные социальные проекты.

    Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Казына» выявлен факт хищения бюджетных средств в КГП «Ветеринарная станция Аулиекольского района» с. Аулиеколь.

    Главный бухгалтер ветстанции Ж. Акмурзина, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла денежные средства на собственный счет и карточные счета сотрудников ветстанции.

    При этом, основанием платежей указывала «оплату за строительные услуги», но подтверждающих документов по оказанию услуг не имеется.

    В результате Ж. Акмурзина осуществила хищение из государственного бюджета более 7,3 миллионов тенге.

    Главный бухгалтер осуждена к трем годам лишения свободы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Костанайская область Судебный процесс
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