За хищение 7,3 млн тенге из бюджета ветстанции осуждена бухгалтер в Костанайской области - АФМ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одной из ветстанций Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных средств, бухгалтер осуждена на три года лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Хищение бюджетных средств – одно из опасных экономических преступлений. Зачастую, суммы похищенных средств превышают миллионы, а иногда и миллиарды тенге, которые могли бы профинансировать различные социальные проекты.

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Казына» выявлен факт хищения бюджетных средств в КГП «Ветеринарная станция Аулиекольского района» с. Аулиеколь.

Главный бухгалтер ветстанции Ж. Акмурзина, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла денежные средства на собственный счет и карточные счета сотрудников ветстанции.

При этом, основанием платежей указывала «оплату за строительные услуги», но подтверждающих документов по оказанию услуг не имеется.

В результате Ж. Акмурзина осуществила хищение из государственного бюджета более 7,3 миллионов тенге.

Главный бухгалтер осуждена к трем годам лишения свободы.