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    За хищение 25 млн тенге осудили главного врача и бухгалтера детской больницы в Шымкенте

    22 Января 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главного врача, а также главного бухгалтера областной детской больницы, которые подозревались в хищении крупной суммы денег, осудили в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приговором Каратауского районного суда города Шымкент осуждены главный врач ГКП «Областная детская больница» Управления здравоохранения Туркестанской области Маймаков А.А. к лишению ограничения свободы сроком на 4 года 2 месяца (с учетом нахождения последнего с 15.01.2020 года под домашним арестом)», - сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

    Вместе с тем к ответственности привлекли и главного бухгалтера больницы.

    «Главный бухгалтер Нарбаева Б.Т. - к лишению свободы сроком на 7 лет, с лишением права занимать должность материально ответственного лица в юридических организациях на 5 лет, с учетом применения статье 63 УК РК срок лишения свободы считается условным. Они подозревались в хищении более 25 млн тенге бюджетных средств, - проинформировал Д. Бигайдаров.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Суды Здравоохранение Шымкент
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