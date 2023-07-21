Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    За государственные гранты борются около 7 тысяч выпускников Кызылординской области

    21 Июля 2023, 13:53

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В конкурсе государственных грантов принимают участие 6996 выпускников. Наивысший балл по области – 137 получил выпускник средней школы №220 Аральского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима Кызылординской области.

    514 выпускников области окончили школу на «Алтын белгі» и 823 выпускника на аттестат с отличием. Кроме того, выпускники города Кызылорда набрали 134 балла, выпускники Казалинского, Кармакшинского, Сырдарьинского районов и лицея №9 «Білім – инновация» набрали 133 балла.

    В 330 школах региона обучаются 179 869 учащихся. По итогам 2022-2023 учебного года из 8 051 выпускника 11 класса 7 219 или 89,6% приняли участие в ЕНТ. Средний балл выпускников составил 87. 1213 выпускников набрали 100 баллов и выше. Количество не прошедших пороговый уровень (ниже 49 баллов) – 223.

    Ожидается, что в новом 2023-2024 учебном году 1 класс посетят 17 543 ребенка. Из них 16 141 или 92% подали заявления на обучение в казахский класс, 1 402 или 8% - в русский класс.

    Как сообщалось, Главой государства дано поручение построить в рамках национального проекта «Комфортная школа» очаги образования, рассчитанные на 800 тыс. мест. В рамках нацпроекта в области в 2023-2025 годах планируется строительство 21 школы на 15 100 мест.

    В частности, в Кызылорде построят 8 школ, в Аральском районе - 4, в Казалинском районе - 2, в Кармакшинском районе - 2, в Жалагашском районе - 1, в Сырдарьинском районе - 1, в Шиелийском районе - 1, в Жанакорганском районе – 2 школы.

    Из них 10 школ планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, 11-в 2025 году.

    На сегодняшний день в регионе имеется 6 аварийных школ (школа № 248 Аральского района, школа №94 Казалинского района, школа №105,108 Кармакшинского района, школа №45,133 Шиелийского района), 6 школ, которые могут перейти на трехсменное обучение (Кызылординская школа Абая №3,101,261,264,280).

    Сейчас частный инвестор строит аварийную школу №248 в населенном пункте Токабай Аральского района. Школа будет введена в эксплуатацию в этом году.

    Строительство 4 аварийных школ (школа №94 Казалинского района, школа №105,108 Кармакшинского района, школа №45 Шиелийского района) включено в пилотный национальный проект «Комфортная школа». Согласно плану, школы будут введены в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

    Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство школы №133 на 100 мест в населенном пункте Жансеит Шиелийского района. Было предложено финансирование строительства за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования.

    По 6 трехсменным школам города Кызылорда в прошлом году начато строительство пристройки к школе Абая на 550 мест, к школе-лицею №101 на 375 мест. Данные объекты будут введены в эксплуатацию в новом учебном году.

    В текущем году будут решены вопросы трехсменных школ №261, 280 за счет школы на 600 мест по Жезказганской трассе.

    Также в этом году начато строительство дополнительного учебного корпуса к школе-лицею №264 на 550 мест и к школе-лицею №3 на 375 мест.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Кызылординская область Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Объявлены имена обладателей государственных образовательных грантов
    Семьям из Шиели выделили 1520 гектаров земли
    Где посмотреть итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов
    Сенатор Руслан Рустемов встретился с жителями Шиелийского района
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау