За годы Независимости язык и самобытность народа Казахстана значительно укрепились – спецпредставитель ЕС в Центральной Азии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Спецпредставитель Европейского Союза Петер Буриан с 2015 года занимается политикой ЕС в Центральной Азии. За данное время между Казахстаном и ЕС было подписано несколько значимых соглашений в области политики, экономики и социальной сферы. Наш собственный корреспондент в Бельгии провел беседу с господином П.Бурианом, который любезно согласился ответить на вопросы МИА «Казинформа».

- Ваше превосходительство, казахстанские пользователи соцсетей отметили Ваше поздравление народу Казахстана с праздником Наурыз, которое прозвучало на государственном языке.

Расскажите, пожалуйста, какие проекты в Казахстане Европейский Союз планирует реализовать в ближайшее время?

- Еще раз примите мои наилучшие пожелания с праздником Наурыз – «Наурыз мейрамы кутты болсын!».

К сожалению, я пока не могу говорить свободно на вашем прекрасном национальном языке, но я подумал, что лучший способ для того, чтобы мои приветствия дошли до всех в вашей стране, - это произнести их на языке, на котором говорит ваш народ.

В прошлом году я также имел честь принять участие в мероприятии, организованном послом Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан в память о вашем великом поэте и его творчестве – Абае Кунанбайулы, где я прочитал Слова назидания на казахском языке, чтобы лучше оценить их звучание и красоту.

По образованию я филолог, поэтому считаю, что для лучшего понимания нации, ее культуры, традиций необходимо изучать ее национальный язык.

На протяжении веков (более 550 лет) казахский народ сумел сохранить и развить богатую культуру и богатство национальных традиций, которые впоследствии послужили прочным фундаментом для построения современной казахской нации. Мне приятно отметить, что после обретения Вами независимости – 30 лет назад - казахский национальный язык и самобытность еще больше укрепились и развились.

Хотел бы приветствовать достижения и нынешний уровень стабильности и процветания, которых удалось достичь народу вашей страны за исторически короткий период времени с момента обретения Казахстаном независимости. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, когда ваша страна отмечает 30-летие независимости, чтобы заверить вас в том, что ЕС по-прежнему твердо привержен укреплению нашей дружбы и партнерства, поддержке ваших процессов модернизации и трансформации, дальнейшему укреплению вашей независимости и процветания.

Республика Казахстан завоевала прочные позиции и репутацию на международной арене как носитель важного вклада в обеспечение мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне.

Считаю, что эти достижения и политика обеспечивают очень прочную основу также для укрепления и расширения сотрудничества и дружественных отношений между Европейским Союзом и Республикой Казахстан.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество и партнерство на новый качественный уровень. Для этого мы можем воспользоваться Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу почти ровно год назад – в марте 2020 года. Это очень важная правовая основа нашего сотрудничества, в том числе поддержка ваших реформ и модернизации на основе общих ценностей.

Переходный период, происходящий в Казахстане, открывает широкие возможности для политических, экономических и социальных реформ, включая поощрение и защиту прав человека, которые могут опираться на достижения предыдущих лет, а также укреплять их и продвигать вперед.

ЕС готов продолжать обмен опытом и оказывать помощь в этом направлении в рамках региональной программы верховенства права, а также других программ, таких как региональная программа «Правоохранительные органы в Центральной Азии» или другие программы, такие как ERASMUS plus, Horizon 2020, поддерживающие образовательное и исследовательское сотрудничество и обмены.

Вижу также большие возможности для укрепления нашего торгово-экономического сотрудничества. ЕС является первым торговым партнером Казахстана и основным инвестором, но я считаю, что все еще есть большой простор для улучшения и диверсификации нашего сотрудничества, несмотря на регулятивную конвергенцию, поддержку развития частного сектора и борьбу с коррупцией как важные элементы улучшения делового и инвестиционного климата. Мы создали двустороннюю бизнес-платформу высокого уровня для решения вопросов, которые могли бы облегчить и открыть больше возможностей для вовлечения наших компаний на ваш рынок, привнося новые технологии и решения для повышения конкурентоспособности вашей экономики.

Наконец, я считаю, что нынешний кризис COVID-19 и его последствия дают возможность сделать все по – другому, построить все лучше и экологичнее-сосредоточившись на цифровизации, переходе к зеленой экономике и более устойчивом использовании природных ресурсов за счет развития циркулярной экономики и т.д.

Мы запустили новую платформу межрегионального сотрудничества для совместного решения этих проблем – Экономический форум ЦА ЕС – Первый онлайн-форум состоялся в декабре прошлого года, сейчас мы готовимся к Форуму, который состоится в этом году лично в Бишкеке осенью. Эта платформа будет поддерживаться существующими и будущими региональными программами, включая IFCA, Ready $ Trade (15 млн долларов), программу Устойчивого энергетического подключения в Центральной Азии (8 млн долларов), начиная с этого года, а также другие традиционные программы, такие как BOMCA 10 (2020-25) (22 млн евро), программы WECOOP, CAWEP, а также Программу Снижения риска бедствий или Программу Восстановления окружающей среды.

И последнее, но не менее важное, я хотел бы отметить важные шаги по вовлечению во все эти процессы и механизмы сотрудничества гражданского общества, в частности молодежи и женщин. В этом году в Алматы пройдет 3-й форум Гражданского общества ЕС ЦА. Мы хотим обсудить, как опыт гражданского общества в решении проблем, вызванных пандемией, может быть лучше использован, в частности, для укрепления устойчивости общества к будущим потрясениям и кризисам.

Я рад видеть, что Афганистан также все больше и больше приглашается и участвует в региональном сотрудничестве. В этом контексте я хотел бы упомянуть одну инновационную программу трехстороннего сотрудничества ЕС – ЦА – Афганистан по расширению прав и возможностей афганских женщин в области образования, позволяющую использовать образовательные возможности партнеров ЦА для обучения и воспитания афганских девочек, которая началась как пилотная программа с Казахстаном, а теперь вовлекает и другие страны региона.

- Господин Посол, вы часто бываете по работе в Казахстане, что лично вам нравится в природе нашего края?

- Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития своей туристической индустрии, извлекая выгоду из своих великих исторических памятников, прекрасной природы и богатых культурных традиций и наследия.

Евросоюз хочет поддержать этот процесс, создав региональную программу «Коридоры культурного наследия Шелкового пути» (4,4 млн. евро), поощряющую региональное сотрудничество в продвижении туризма. Она имеет очень важную составляющую и для поддержки создания рабочих мест в туристической отрасли, в частности в сельской местности.

Экотуризм и этно-туризм имеют большой потенциал для того, чтобы внести свой вклад в экономическое развитие, не нанося вреда природе. Это те области, где наши государства – члены накопили большой опыт, передовую практику, и это сотрудничество можно было бы также использовать для лучшего восстановления - для зеленого устойчивого восстановления. Я думаю, что устойчивое и экологичное развитие туристической индустрии может стать одним из драйверов экономического роста в Центральной Азии, поскольку регион с его историей, прекрасной природой и культурой может стать основным направлением для туристов со всего мира, включая Европейский Союз, после того как пандемия COVID-19 закончится.

Безвизовый режим для стран ЕС, а также туристическая виза (шенгенского типа), позволяющая посещать более одной страны Центральной Азии, безусловно, могут стать стимулом для достижения этой цели.

Лично мне нравится ходить в горы, в том числе в Казахстане. Я и моя друзья в вашей стране и других государствах Центральной Азии любим в свободное от работы время посвящать данному виду отдыха. Еще раз хотел сказать, что ваша страна обладает колоссальным потенциалом в области туризма.

- Спасибо за интервью, господин Посол!



