За годы Независимости сформирован прочный фундамент развития страны - АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с национальным праздником - Днем Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

«День Независимости стал символом исполнения многовековой мечты казахского народа.

Строить новую страну – эта великая миссия возложена историей на нынешнее поколение казахстанцев. Историческая задача рождает истинных народных лидеров, способных возродить величие страны и ее народа», - говорится в тексте поздравления.

Как отмечает АНК, благодаря Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и единству казахстанцев стремление к свободе, суверенитету, гражданскому миру и согласию воплотилось в реальность. За годы Независимости сформирован прочный фундамент развития страны - надежная экономическая основа, эффективная демократическая политическая и гражданская структура, крепкая социальная база.

Сегодня мы приумножаем свои достижения.

Глава государства обозначил четкий и понятный механизм преемственности стратегического курса Елбасы – строить и формировать наше общее будущее – высокоразвитое и слышащее государство.

«У нас есть целостная стратегия действий, солидарность и желание двигаться только вперед. Наш принцип «Единство в многообразии». Единство – это основа Независимости и благополучия народа, главное условие и залог успеха», - подчеркивают в АНК.