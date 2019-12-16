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    За годы Независимости сформирован прочный фундамент развития страны - АНК

    16 Декабря 2019, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с национальным праздником - Днем Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

    «День Независимости стал символом исполнения многовековой мечты казахского народа.

    Строить новую страну – эта великая миссия возложена историей на нынешнее поколение казахстанцев. Историческая задача рождает истинных народных лидеров, способных возродить величие страны и ее народа», - говорится в тексте поздравления.

    Как отмечает АНК, благодаря Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и единству казахстанцев стремление к свободе, суверенитету, гражданскому миру и согласию воплотилось в реальность. За годы Независимости сформирован прочный фундамент развития страны - надежная экономическая основа, эффективная демократическая политическая и гражданская структура, крепкая социальная база.

    Сегодня мы приумножаем свои достижения.

    Глава государства обозначил четкий и понятный механизм преемственности стратегического курса Елбасы – строить и формировать наше общее будущее – высокоразвитое и слышащее государство.

    «У нас есть целостная стратегия действий, солидарность и желание двигаться только вперед. Наш принцип «Единство в многообразии». Единство – это основа Независимости и благополучия народа, главное условие и залог успеха», - подчеркивают в АНК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    АНК День Независимости
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