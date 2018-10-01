За годы Независимости при исполнении погибли 770 полицейских - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя жизнью. Никто из вас не знает, за годы независимости погибло 770 полицейских, - отметил Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием. - Я считаю генерала Касымова честным и порядочным человеком».