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За годы Независимости при исполнении погибли 770 полицейских - Президент
5 Октября 2018 12:22 210
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».
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«Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя жизнью. Никто из вас не знает, за годы независимости погибло 770 полицейских, - отметил Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием. - Я считаю генерала Касымова честным и порядочным человеком».
Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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