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За годы Независимости при исполнении погибли 770 полицейских - Президент

5 Октября 2018 12:22 210
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За годы Независимости при исполнении погибли 770 полицейских - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ». 

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Полный текст Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
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«Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя жизнью. Никто из вас не знает, за годы независимости погибло 770 полицейских, - отметил Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием. - Я считаю генерала Касымова честным и порядочным человеком».

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Анеля Касымова

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