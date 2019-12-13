За годы независимости численность населения Шымкента увеличилась в три раза

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Об этом на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости, заявил аким города Ерлан Айтаханов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«За столь малый период в стране произошли крупные и масштабные реформы. Вклад Шымкента в развитие Казахстана велик. Если в 1991 году в нашем городе проживало 400 тыс. человек, то сейчас – больше миллиона. Площадь города увеличилась с 13 тыс. до 117 тыс. га. 19 июня 2018 года Указом Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева Шымкент стал городом республиканского значения», - отметил глава мегаполиса.

По словам акима, в 1993 году общий региональный продукт в стране составлял 29 млрд 423 млн тенге, а сейчас вырос до 2 трлн 174 млрд тенге. Бюджет города в 1994 году был 1 млрд тенге, сегодня – более 180 млрд тенге. Раньше предприятия производили продукцию на 4,9 млрд тенге, в наши дни этот показатель возрос в 95 раз, достигнув 458 млрд тенге. С 1991 года в нашем городе было введено в эксплуатацию 5,2 млн кв. м жилья. За последние 10 лет уровень обеспечения населения питьевой водой возрос с 68 до 93%, природным газом – с 71,7 до 92%, качественной электроэнергией – с 73 до 91,6%.

Аким также рассказал о достижениях республики в годы суверенитета и цели вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран мира.

Автор: Марат Манаспаев