За год до выпускного бала: история ветерана ВОВ из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы Тамара Максимова спасала раненых во время Великой Отечественной войны, была ранена сама, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тамара Александровна родилась 23 апреля 1924 года в Москве.

За год до выпускного бала Тамары, в 1941 году, началась война.

Как вспоминает Тамара Александровна, тогда она будучи девушкой вместе с одноклассниками пошла в военкомат и записалась добровольцем на фронт, где ее направили в военный госпиталь на Волоколамском шоссе. Сначала регистрировала раненых, а затем стала медсестрой. Мама Тамары вместе с другими женщинами и подростками рыла окопы, а старшая сестра с первых дней войны была медсестрой в другом военном госпитале.

Было сложно и страшно. Враг подступал к Москве. В госпиталь раненых привозили с поля боя. Тяжелораненых направляли в тыл. Бойцов с менее серьезными ранениями лечили в госпитале. Работали сутками, без сна и отдыха.

В 1943 году Тамара Александровна подорвалась на мине, долго лечилась и по состоянию здоровья была уволена в запас. За доблесть и стойкость Тамара Александровна была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы». После увольнения она окончила экстерном десятый класс и, получив долгожданный аттестат, поступила в Историко-филологический институт в Москве.

Весть о Победе принесла радостные перемены в судьбы людей. Тамара Александровна окончила вуз и в 1946 году вышла замуж за офицера Константина Максимова. Служила с ним в разных концах Советского Союза и ближнего зарубежья.

В Казахстане семья Максимовых служила трижды. Первый раз оказались в Алматы (в то время - г. Алма-Ата) в 1965 году, затем вернулись после службы Ташкенте в 1969 году. После службы в Чехословакии вновь прибыли в Алматы в 1980 году и уже остались здесь навсегда.

Личность супруга Константина Максимова довольна известна в Казахстане. Как отмечает Тамара Александровна, генерал-лейтенант Константин Максимов вернулся в Казахстан по просьбе Динмухамеда Кунаева и будучи уже на заслуженном отдыхе продолжал работать в ЦК КПСС КазССР. Где бы они не служили, Тамара Александровна работала филологом, преподавала русский язык в школе и вузах.

Перед уходом на заслуженный отдых Тамара Александровна 16 лет работала на факультете филологии в КазГУ. Несмотря на почтенный возраст, она и сегодня продолжает посещать мероприятия вуза, беседовать со студентами. Тамара Александровна — член попечительского совета фонда ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны».