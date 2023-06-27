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    За фиктивное банкротство предпринимательницу из Костаная осудили на 5 лет

    27 Июня 2023, 11:35

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Индивидуального предпринимателя приговорили к 5 годам лишения свободы за преднамеренное банкротство, передает корреспондент МИА «Казинформ»со ссылкой на департамент госдоходов по Костанайской области.

    «По решению специализированного межрайонного экономического суда по Костанайской области в январе 2021 года индивидуальный предприниматель «Д» признан банкротом, в связи с имеющейся задолженностью свыше 185 миллионов тенге. По проведенному анализу, в соответствии с порядком выявления признаков преднамеренного банкротства и действий, повлекших неплатежеспособность (несостоятельность) должника, департаментом госдоходов составлено заключение в отношении ИП «Д» об имеющихся признаках преднамеренного банкротства», —сообщили в ведомстве.

    Таким образом, как пояснили в департаменте, ИП «Д» совершил противоправные действия, скрыв имущество от ограничения в распоряжении в счет налоговой задолженности путем отчуждения в собственность супруга Д. по договорам дарений в виде жилого дома и 2 земельных участков, а также 2 автотранспортных средств.

    По данному факту в отношении ИП «Д» было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РК.

    «Приговором суда №2 города Костаная ИП «Д» признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РК, и приговорена к лишению свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 3 (три) года»,- озвучили итоги расследования в департаменте.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Бизнес Костанайская область Суды Костанай
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