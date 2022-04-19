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    За фейки по январским событиям завели 11 уголовных дел

    19 Апреля 2022, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За распространение фейковой информации по январским событиям заведено 11 уголовных дел. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В социальных сетях продолжает появляться фейковая информация, в том числе о применении недозволенных методов следствия к подозреваемым. Каждый факт тщательно проверяется. Напоминаю, что в Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. В настоящее время по таким сообщениям зарегистрировано 11 досудебных расследований. Одно уголовное дело уже направлено в суд», - сказал Елдос Килымжанов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    Он заверил, что правоохранительные органы и прокуратура задействуют все силы для обеспечения полного и объективного расследования обстоятельств январских событий.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Фейки Алматинская трагедия
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