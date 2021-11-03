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    За экономическую контрабанду сжиженного газа осудили директора предприятия Шымкента

    3 Ноября 2021, 16:58

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Агентства.

    «Следствие установило, что в период с 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента Г. Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.

    В последующем Г. Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.

    При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    В ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился.

    Г. Черкасова приговорена к штрафу в размере 4,3 миллионов тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Происшествия Другие государственные органы Судебный процесс Регионы Шымкент Криминал
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