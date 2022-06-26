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    За два года в ВКО реализуют 34 проекта в сфере АПК - глава Минсельхоза

    26 Июня 2022, 11:03

    ВКО. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев посетил с рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе поездки министр ознакомился с деятельностью ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» в поселке Солнечное, посетил учебный центр, молочно-товарную ферму на 1200 голов, выставку селекционных достижений товарищества, строящийся жилой комплекс для сотрудников предприятия.

    Кроме того, Е. Карашукеев на площадке ТОО «ОХМК» провел встречу с сельхозтоваропроизводителями области. В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы АПК региона и их пути решения.

    В ходе диалога с аграриями было отмечено, что весенне-полевые работы в регионе были завершены успешно в запланированный срок, а также увеличен объем форвардного закупа и льготного кредитования в рамках программы «Кең Дала». Министерство сельского хозяйства продолжает разработку нового механизма субсидирования совместно с сельхозтоваропроизводителями.

    В районе Алтай Е. Карашукеев посетил передовое крестьянское хозяйство «Луч», специализирующееся на производстве, переработке, реализации и хранении сельскохозяйственной продукции.

    На долю растениеводства в районе Алтай приходится 81% от общего объема валовой продукции сельского хозяйства. В 2022 году посевные площади составили 75,4 тыс. га, что больше уровня прошлого года на 1,2 тыс. га.

    «В Восточно-Казахстанской области в 2022-2024 годы запланирована реализация 34 инвестиционных проектов в сфере АПК, а также подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры для их реализации», – отметил министр сельского хозяйства РК.

    По словам Е. Карашукеева, на поддержку агропромышленного комплекса РК в этом году предусмотрено более 310 млрд тенге субсидий, в том числе на растениеводство – около 80 млрд тенге, животноводство – 100 млрд тенге, переработку сельхозпродукции – 8,4 млрд тенге, финансовые инструменты – 120,4 млрд тенге.

    Дя сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса на финансирование субъектов агробизнеса выделено дополнительно 298,1 млрд тенге, из них только на субсидирование отрасли будет направлено более 139 млрд тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Минсельхоз Сельское хозяйство
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