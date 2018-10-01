За досрочное снятие денег со срочных депозитов казахстанцев ждут штрафы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Нурлан Абдрахманов рассказал о штрафах за досрочное снятие денег со срочных депозитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все существующие виды вкладов - несрочные, срочные, условные и вклады до востребования - сохраняются. Условия по вкладам, открытым до 1 октября, не изменятся до момента пролонгации. Но с 1 октября изменятся условия открытия и обслуживания новых несрочных и срочных вкладов. Наиболее популярны несрочные вклады, которые предусматривают возможность пополнения и частичного снятия денег без потери вознаграждения и в любой момент. С 1 октября ставка вознаграждения по ним составит до 10,5%, независимо от срока вклада», - заявил Нурлан Абдрахманов.

При этом он отметил, что срочные вклады менее ликвидны. По ним допускается частичное досрочное снятие денег на условиях частичной потери вознаграждения. Условия перерасчета вознаграждения в разных банках могут отличаться. Но теперь снижать вознаграждение при досрочном снятии обязаны будут все банки. Деньги будут выданы по первому требованию вкладчика, однако срок досрочной выдачи составит до семи дней с момента его обращения в банк.

Кроме того, он ответил на вопрос, возможны ли штрафы за досрочное снятие денег.

«Да. К примеру, по договору банковского вклада штраф за досрочное снятие может составлять 50% от суммы начисленного вознаграждения.

Допустим, внесено 100 тысяч тенге на срочный вклад. Его срок - 12 месяцев под годовую эффективную ставку вознаграждения 12% с ежемесячной капитализацией. В случае досрочного снятия всего вклада через 10 месяцев сумма к выдаче вместе с накопленным вознаграждением составит 104 958 тенге. 4 958 тенге - это 50% от всего начисленного вознаграждения. Недополученное вознаграждение из-за досрочного закрытия вклада составит также 4 958 тенге. Если же вклад будет снят после окончания срока договора, то сумма к выплате составила бы 112 015 тенге, где 12 015 тенге - вознаграждение», - пояснил глава КФГД.

Также он отметил, что для срочных депозитов утверждена шкала предельных ставок вознаграждения.

Напомним, ранее Нацбанк заявлял, о том, что в стране меняются условия по депозитам в тенге.