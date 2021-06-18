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    За дачу взятки оштрафовали бизнесмена на 28 млн тенге в Кокшетау

    18 Июня 2021, 14:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предпринимателя приговорили к штрафу в размере более 28 млн тенге в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2 июня приговором Кокшетауского городского суда индивидуальный предприниматель Сатыбалдин К.К. (ст. 367 ч. 2 УК РК) осужден к штрафу в размере пятикратной суммы взятки - 28 932 000 тенге - со сроком три месяца для оплаты», - сказал следователь по особо важным делам Данияр Бигайдаров на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции.

    Как сообщили в Антикоррупционной службе, он подозревался в даче взятки руководителю ГУ «Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области» Бикеневу Р.Т. в размере 5 786 400 тенге за подписание актов выполненных работ по заключенным договорам о госзакупках по изготовлению и установке пяти скульптурных композиций, расположенных вдоль автомагистрали «Нур-Султан-Щучинск», реализуемых в рамках госпрограммы «Рухани Жаңғыру».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Акмолинская область Коррупция
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