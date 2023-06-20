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    За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области

    20 Июня 2023, 06:24

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала купального сезона в Акмолинской области за различные нарушения более двадцати человек привлекли к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС Акмолинской области озвучили основные нарушения, за которые акмолинцы уже были привлечены в этом купальном сезоне. Среди них - шесть человек понесли ответственность по ст. 582 КоАП за управление маломерным судном без надетых и непристегнутых спасательных жилетов. По статье 440 КоАП – за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения привлечены девять человек, по статье 364 КоАП – за нарушение правил общего водопользования пять человек и по статье 412 КоАП – за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах один человек.

    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    «Зачастую люди надеются на свои силы и пренебрегают правилами безопасности на воде, заплывая за буйки, купаясь в состоянии алкогольного опьянения и не надевая жилеты безопасности», – отметил офицер УГО ДЧС Акмолинской области Диас Амирханов.

    Спасатели региона в очередной раз призвали жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде: не оставлять детей без присмотра, не купаться в запрещенных местах, в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки и не нырять в непроверенных местах.

    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Безопасность Общество МЧС
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