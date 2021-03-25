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    За что партнеры Азиатского банка развития могут попасть в «черный список» организации - AntikorLive

    25 Марта 2021, 19:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире проекта Агентства РК по противодействию коррупции «AntikorLive» состоялось онлайн – интервью с представителем Азиатского банка развития (АБР) Чолпон Мамбетовой. Основной темой диалога Антикоррупционной службы с одной из ведущих международных организаций послужили меры по формированию добропорядочности, принимаемые АБР, передает МИА «Казинформ».

    Спикер вышла на связь из г. Эдинбург, Шотландия.

    Следует отметить, что в течение последних 26 лет АБР содействовал Казахстану в финансировании, техническом содействии и поддержке знаний путем инвестирования в транспортный и финансовый секторы, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии.

    Таким образом, АБР помогает Казахстану интегрироваться в глобальные транспортные сети, привлекать инвестиции и создавать рабочие места, повышать производительность сельского хозяйства, развивать возобновляемые источники энергии и бороться с изменением климата.

    В ходе интервью Ч.Мамбетова рассказала о мерах принимаемых АБР в отношении партнеров, нарушающих деловую этику и принципы добропорядочности. Так, недобросовестным партнерам АБР грозит попадание в «черный список» международной компании.

    Кроме того, спикер прокомментировала деятельность антикоррупционного ведомства Республики Казахстан по снижению уровня коррупции.

    «Мы видим очень часто как активно и успешно Казахстан в лице Агентства продвигает антикоррупционные мероприятия на международной арене. Среди всех стран Центральной Азии Казахстан действительно очень активно и быстро идет вперед в части противодействия коррупции. Другие страны могут поучиться именно вашему опыту в этом плане», - отметила спикер.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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