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    За чистотой дворов жители должны следить сами – Алтай Кульгинов

    17 Августа 2022 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов прокомментировал вопрос соблюдения чистоты во дворах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы с коллегами посетили двор, который благоустроили. Мы благоустроили свыше 700 дворов, все это делается для наших жителей. Строим детские площадки, спортивные площадки для молодежи, места для досуга для нашего старшего поколения, для молодых мам, которые могут с детскими колясками там прогуляться на свежем воздухе», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

    По его словам, за чистотой дворов жители должны следить сами.

    «На встрече с жильцами один житель сказал: вы хорошо благоустроили, теперь смотрите – здесь мусор, семечки нащелкали. Наш ответ был таков: Мы – государство – сделали это для вас. Теперь будьте сами хозяевами, вы - хозяева этого двора. Как соблюдать чистоту – это уже вопросы к вам. Мы свою часть сделали, теперь жители должны сами следить за чистотой. Конечно, коммунальные предприятия будут убирать, но здесь нужно понимание всех. Давайте, поработаем на этим», - призвал аким.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Нур-Султан #Жилье #Общество
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