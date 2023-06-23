За чей счет пройдет фестиваль воздушных шаров в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматинской области сделал заявление касательно проведения международного фестиваля воздушных шаров «Небо тысячи красок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Финансирование данного проекта планировалось из средств государственного бюджета в сумме 183 млн тенге. При этом, параллельно велась работа по привлечению спонсоров.

«В данное время Международный фестиваль воздушных шаров «Небо тысячи красок» реорганизован в коммерческий проект и достигнуты договоренности с локальными спонсорами и субъектами бизнеса по вопросам проведения фестиваля. Тем самым, для организации фестиваля средства из государственного бюджета затрачены не будут», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

В акимате добавили, что событийный туризм – перспективное направление туристской деятельности, получившее широкую популярность в мире и находящееся на стадии развития в Казахстане. Оно выделяется среди других видов услуг туризма, отличаясь интерактивностью, то есть вовлечением в событие большого количества людей, эмоциональностью и тематическим разнообразием. Отмечается, что Алматинская область является одним из лидеров страны по количеству внутренних и въездных туристов.

«Небо тысячи красок» – это фестиваль, который ставит во главу единство граждан и семейные ценности. На фестивале планируется грандиозный запуск в небо огромных воздушных шаров и змеев. Участие в нем примут представители разных стран мира», - отметили в акимате.

Воздушные шары украсят небо города Конаева, превратив его в сплошное живописное полотно. Фестиваль будет сопровождаться интерактивной насыщенной программой и на земле. Кроме полета на воздушных шарах, будут организованы конкурс воздушных змеев, интерактивы для детей и взрослых, фотозоны для яркого интернет-контента, музыкальная и театральная шоу-программы, ночные световые перформансы и многое другое.