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    За бездействие приговорен к 5 годам лишения свободы житель Кызылорды

    18 Августа 2023, 23:48

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В суде №2 г. Кызылорды рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого К. по статье 370 части 4 пункту 1 УК РК (бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда №2 г. Кызылорды.

    Судом установлено, что Ш., О. вместе с С. праздновали в кафе день рождения последнего. В состоянии алкогольного опьянения они кричали, шумели, нарушали ночной покой жителей.

    Подсудимый К., дежуривший на месте происшествия, не привлек к административной ответственности О., С. и Ш., т.е. не исполнил возложенные на него служебные обязанности. Им не предприняты меры к предупреждению уголовных правонарушений, приведших к смерти Ш.

    Вина подсудимого К. подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, протоколами очных ставок, видеозаписью Центра оперативного управления дорожной полиции, заключениями различных экспертиз, НСД, детализацией звонков с мобильного телефона и другими собранными по делу материалами.

    Государственный обвинитель просил суд приговорить подсудимого К. к 6 годам лишения свободы.

    Представитель потерпевшего и его защитник просили 7 лет лишения свободы, возмещение материального и морального вреда.

    Подсудимый и его адвокат просили оправдать его.

    По приговоре суда: обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, отсутствуют. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им профессиональную присягу.

    Подсудимый К. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

    Гражданский иск удовлетворен частично.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Суды Кызылорда полиция
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