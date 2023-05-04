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    За 700 тысяч тенге продали вакансию учителя в Таразе

    4 Мая 2023, 11:05

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - За 700 тысяч тенге продали вакансию учителя в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В 1-ый отдел полиции УП Тараза обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. По словам женщины, некая знакомая в январе этого года за вознаграждение пообещала устроить ее на работу учителем в городской школе, за свою услугу она взяла 700 тысяч тенге. Пострадавшая деньги отдала, но заветного места не получила. После написала заявление в полицию.

    По данному факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 части 1 УК РК «Мошенничество». Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена 48-летняя жительница областного центра. Женщина признала свою вину. Отпущена под обязательство о явке. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мошенничество
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